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مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري 2021

الأربعاء 10 مارس 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري 2021



القاهرة / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الاسماعيلي والاهلي بث مباشر اليوم الاربعاء العاشر من آذار 2021 ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الاهلي والاسماعيلي مباشر تنطلق الساعة السابعة والنصف بتوقيت القدس والقاهرة على قناة أون تايم سبورت المفتوحة (ON Time Sports 1 HD) بصوت المعلق أيمن الكاشف ومدحت شلبي.

وتوجه الأهلي مبكرا إلى ملعب برج العرب الذي يستضيف اللقاء رغم اعتراض الإسماعيلي عليه، حيث تسود أجواء متوترة لدى لاعبي الفريق الأحمر؛ نظرا للنتائج السيئة في الفترة الماضية.

ويعيش لاعبو الأهلي في ظروف ضغط كبيرة بسبب التعادل المخيب في البطولة الأفريقية مؤخرا، بالإضافة إلى عدم رضا المشجعين من المستوى العام وكذلك المدير الفني الجنوب أفريقي.

ماتش الاهلي والاسماعيلي مباشر:

وبدأ الأهلي يومه في التاسعة والنصف صباحا بوجبة الإفطار والمدرب كان حريص لعقد لقاء مع ناصر ماهر قبل وجبة الغداء ويبدو أنه يفكر جديا في الاعتماد عليه في دقائق اللقاء الطويلة.

واستفسر موسيماني من الطبيب حول حالة ناصر الذي يغيب طويلا عن الملاعب منذ إصابته قبل بطولة كأس العالم الأندية، إذ من المتوقع أن يشهد التشكيل تغيرا بسبب الإصابات العديدة.

وتجري مباراة الاهلي والاسماعيلي المؤجلة في يوم وحيد دون لقاءات أخرى في الدوري المصري، إذ حرص اتحاد الكرة على لقب المؤجلات قبل اشتداد المنافسات المحلية والقارية الفترة القادمة.

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