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مشاهدة مباراة الفيصلي والرائد بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الأربعاء 10 مارس 2021 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الفيصلي والرائد بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في المملكة رابط مشاهدة مباراة الفيصلي ضد الباطن بث مباشر المقررة مساء يوم الأربعاء في خضم مواجهات الأسبوع الثالث والعشرين من دوري المحترفين السعودي 2021.

مباراة الفيصلي والرائد مباشرة تنطلق الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على قناة السعودية الرياضية الرابعة (KSA Sports 4 HD) بصوت المعلق عبدالله الغامدي.

وكان الفيصلي قد حقق فوزا سهلا على الرائد في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل ويسعى لاعبوه هذا المساء إلى تكرار ذات الانتصار ومواصلة التقدم للأمام في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وسيكون الاستيديو التحليلي عقب نهاية جميع المباريات بالقمة السعودية الليلة شاملا إذ يتم الحديث خلاله عن أبرز المواقف والحالات في كل اللقاءات بالإضافة إلى التركيز على واحدة فقط منها.

رابط مباراة الفيصلي ضد الرائد مباشر:

وتجري مباراة الرائد والفيصلي قبل انطلاق اللقاء القوي بين الشباب والاتحاد، علما أن التعاون لعب مع أبها فيما فاز الفتح على الباطن بثنائية نظيفة ولا تزال مواجهة العين أمام القادسية جارية.

ويحتل الفيصلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف خلف النصر والقادسية، في حين الرائد بالمركز الرابع عشر وفي المكان الخطير.

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