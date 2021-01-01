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بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبي في الكونفدرالية الأفريقية 2021

الأربعاء 10 مارس 2021 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبي في الكونفدرالية الأفريقية 2021



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة بيراميدز ضد نكانا الزامبي بث مباشر التي تنطلق بعد قليل على استاد الدفاع الجوي في مصر في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستهل بيراميدز مشواره في مجموعات الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة صعبة ضد خصم لطالما شكل صعوبات للفريق المصرية بشكل عام في بطولة دوري الأبطال أو أيضا أبطال الكؤوس.

مباراة بيراميدز ونكانا مباشر تكون منقولة على قنوات بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق أحمد عبده علما أنها لن تكون معروضة أيضا إلا على أون تايم الأرضية المجانية.

ويسعى بيراميدز إلى تفادي التراجع الأخير وتكرار سيناريو الموسم الماضي حينما بلغ المباراة النهائية التي خسرها أمام نهضة بركان المغربي الذي نجح في حصد اللقب الأفريقي لصالحه.

ماتش بيراميدز اليوم مباشر:

ويملك بيراميدز من اللاعبين أسماء كبيرة قادرة على إحداث الفارق في أي بطولة قارية، إذ يضم أفضل نجوم مصر الذي انتقلوا إليه خصوصا في الموسم الماضي من الأهلي وكل الاندية.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم تيري نكورونزيزا للساحة ويساعده في هذا اللقا على الخطوم فرانك كومبا وأيضا ديزيري نكورونزيزا بالإضافة إلى الرابع دجافاري ندوويمانا دون وجود تقنية الفار.

وأنهى بيراميدز منافساته قبل دور المجموعات بنجاح تام وسط تألق رمضان صبحي القادم إليه من الأهلي الذي يأمل في تحقيق طموحه الغائب محليا من خلال البوابة الأفريقية.

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