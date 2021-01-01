تفاصيل لقاء السفير عبد الهادي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية

دمشق /سما/

التقى مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الأربعاء، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية سلوى عبد الله، لبحث أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

وناقش عبد الهادي خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة السورية دمشق، الجهود التي تبذلها منظمة التحرير بتوجيهات من الرئيس محمود عباس لتخفيف معاناة اللاجئ الفلسطيني بالتعاون مع الحكومة السورية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وشكر عبد الهادي، الحكومة السورية على المساعدات المستمرة لأهلنا في المخيمات ورعايتها، خاصة أن الدولة السورية لا تفرق بين فلسطيني وسوري.

كما بحث اللقاء، سبل إعادة الخدمات لمخيم اليرموك في ظل عودة الأهالي إليه بناء على القرار الذي صدر بتسهيل عودتهم.

بدورها، أكّدت عبد الله، على أنّ الوزارة تبذل كافة جهودها من أجل إعادة الخدمات إلى مخيم اليرموك لتسهيل عودة الأهالي إليه.