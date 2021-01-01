بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي ونامونجو التنزاني في الكونفدرالية 2021

المغرب / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي المغربي ضد نامونجو التنزاني بث مباشر التي تجري مساء يوم الأربعاء ضمن مواجهات الأسبوع الاول من دور المجموعات في الكونفدرالية.

مباراة الرجاء المغربي مباشر في الكونفدرالية الأفريقية تنطلق الساعة الخامسة مساء بتوقيت الرباط والسادسة في القاهرة والقدس والخرطوم والسابعة أيضا لدى مكة المكرمة والكويت والدوحة.

من المقرر نقل مباراة الرجاء البيضاوي في البطولة الأفريقية على القناة المغربية (Arryadia TNT HD) بصوت المعلق خليل فايد، بالإضافة إلى بي إن سبورت بتعليق السوداني سوار الذهب.

وتجري مباراة الرجاء ونامونجو الأولى بينهما على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب إذ يأمل الفريقان في تحقيق انطلاقة قوية من أجل مواصلة المشوار حتى الأدوار الحاسمة القريبة.

مباراة الرجاء الرياضي اليوم مباشر:

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة قيادة مباراة الرجاء ونامونجو تحيميا للحكم إيريك أطوغو كاستان ويساعده على الخطيت بوريس ديتسوجا وكذلك فيليكس إياغا وإيسيدور نزي حكما رابعا.

ولن يكون أمام الفريقين أي فرصة من أجل الاعتراض على الحكم الذي يعرف أفريقيا بالصرامة التامة في التعامل مع اللاعبين والمدربين، لا سيما في ظل عدم وجود تقنية الفار في أرضية الملعب.

وتنطلق مباراة الرجاء البيضاوي بالتزامن مع مواجهات أخرى في الكونفدرالية هذا المساء، إذ تغلب النادي الصفاقسي التونسي على ساليتاس البوركيني بهدف دون مقابل قبل دقائق من هذه اللحظة.