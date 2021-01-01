رابط مشاهدة مباراة التعاون وأبها بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا في المملكة وخارجها رابط مشاهدة مباراة التعاون ضد أبها بث مباشر التي تقام يوم الأربعاء العاشر من مارس 2021 في سياق لقاءات الأسبوع 23 من الدوري السعودي.

مباراة التعاون وأبها مباشر تكون الساعة 05:50 بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية الرياضية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق خالد المديفر، علما أنه ليس هناك معلقين آخرين لها.

وانتزع أبها تعادلا مهما أمام التعاون في لقاء مرحلة الذهاب إذ لم ينجح لاعبو الفريقين في فك شيفرة الدفاع واختراق المرمى رغم المحاولات العديدة والفرص السهلة التي شهدتها المباراة.

ولن تشهد مدينة الملك عبدالله الرياضية حضور جماهير هذا المساء باستثناء بعض المسؤولين من الناديين الذين يحضرون مع الالتزام بإجراءات الوقاية خوفا على المجتمع من فيروس كورونا.

رابط مباراة التعاون وأبها مباشر:

ويحتل التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي صاحب المركز الرابع في الوقت الحالي قبل نهاية هذه الجولة.

أما أبها فقد تراجع إلى المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة بالتساوي مع نظيره الباطن الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف فقط علما أن ذلك مؤقت وقد يتغير بشكل كبير خلال الساعات المقبلة.

وتجري مباراة أبها والتعاون بعد نهاية لقاء الباطن والفتح بتقدم الأخير، علما أن العين يلعب حاليا مع القادسية فيما ينتظر عشاق الدوري السعودي موقعة الشباب والاتحاد التي ستوضح جدول المسابقة.