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مشاهدة مباراة القادسية والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الأربعاء 10 مارس 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة القادسية والعين بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة العين ضد القادسية بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة 23 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة القادسية ضد العين مباشر تنقل الساعة 05:25 بتوقيت الرياض على قناة الرياضية السعودية الثانية المفتوحة (KSA Sports 2 HD) بصوت المعلق راشد الدوسري فقط دون غيره.

ويستضيف استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية هذه الموقعة المرتقبة التي ستؤثر بشكل كبير على صعيد منافسة الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويأمل القادسية بأن ينجح في تكرار نتيجة لقاء الدور الاول التي تفوق فيها بهدفين مقابل هدف، إذ أن المنافس العين يعيش ظروفا صعبة في إطار استمراره في تذيل جدول الترتيب.

رابط مباراة القادسية ضد العين مباشر:

ورغم الانطلاقة القوية التي حققها العين في مستهل مشواره بدوري المحترفين إلا أن النتائج لم تخدمه في ظل سوء التوفيق الكبير الذي يعاني منه اللاعبون بالتالي أصبحوا في المؤخرة.

وأصبح القادسية يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بالتساوي مع الفيصلي والنصر الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف، ويأمل في فك الشراكة والتقدم إلى الامام.

ويأتي العين في وضع لا يحسد عليه إذ يحتل المركز السادس عشر والأخير بجدول الترتيب رصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط عن ضمك أقرب منافسيه وتسع نقاط عن الرائد الرابع عشر.

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