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الدعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. هل صحيح ؟

الأربعاء 10 مارس 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. هل صحيح ؟



الرياض / سما

أرسل متابعون إلى موقع إسلام ويب المتخصص في الفتاوى والشؤون الدينية، سؤالا كما يلي (هل الدعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج، كما هو متداول في وسائل الاتصال).

وأجاب إسلام ويب أنه "لم يأت في الكتاب، والسنة ما يفيد أن الدعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب، أو أنها من الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، كما جاء في الدعاء حال السجود، أو في الثلث الأخير من الليل". 

وأشار الموقع ذاته إلى أنه لم يرد عن السلف الصالح أنهم خصوها بشيء من العبادات لا دعاء، ولا صلاة ولا غيرها.

وحسب إسلام ويب، فقد قال ابن باز -رحمه الله تعالى- في مجموع فتاواه: ليلة سبع وعشرين من رجب، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها .. هذا لو عُلمت، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال إنها ليلة سبع وعشرين من رجب، قول باطل، لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات البدائع.

وفي سياقٍ آخر، ذكر إسلام ويب أن العلماء اختلفوا في حادثة الإسراء والمعراج متى كانت؟ فاختلفوا في أي سنة كانت؟ فقيل: قبل الهجرة بسنة، وجرى عليه الإمام النووي ، وادعى ابن حزم الإجماع على ذلك، وقال القاضي: قبل الهجرة بخمس سنين.

وأضاف الموقع أن العلماء اختلفوا في أي الشهور كانت، حيث جزم ابن الأثير وجمع منهم النووي بأنها كانت في ربيع الأول، قال النووي: ليلة سبع وعشرين، وعلى هذا جمع من العلماء، وقيل: كانت في رجب. وقيل: رمضان. وقيل: شوال، وراجع سبل الهدى والرشاد للصالحي. وفق إسلام ويب.

وكانت شخصيات دينية قد هنأت شعوبها والأمة الإسلامية؛ بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، فيما أعلنت الحكومات والقطاع الخاص عن عطلة رسمية بهذه المناسبة.

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