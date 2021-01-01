انتخابات الكنيست الـ24: توقعات بأن تكون النتائج مخالفة تماما لاستطلاعات الرأي

القدس المحتلة /سما/

لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على انتخابات 23 مارس ، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة في اسرائيل إلى بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام. على الرغم من أن الكتلة التي ستحل محل نتنياهو تتعزز وتتخطى 61 مقعدًا في معظم استطلاعات الرأي ، فإن ثلاثة أحزاب من يسار الوسط قريبة جدًا من نسبة الحسم - أزرق وأبيض ، ميرتس وراعم.

في نفس الوقت ، على الجانب الأيمن من الخريطة ، يستمر أمل جديد بقيادة جدعون ساعر في الضعف ويخسر مقاعد.

وقال المعلق السياسي في التلفزيون الاسرائيلي أميت سيغل": "يجب أن نتوقع تغييرات كبيرة للغاية في الأسبوعين المقبلين ". "أشعر حقًا أن الأرض على وشك الاهتزاز . لا أعرف أي مبنى سيقف وأي مبنى سيتم تدميره ، لكن هناك شعور بأن النتائج لن تكون مشابهة في أي شيء لما نراه الآن في الاستطلاعات ".

واستطرد حسب التلفزيون الاسرائيلي: "حسب استطلاع أمس على القناة 13 ، تحصل أربعة أحزاب على ما بين أربعة وخمسة مقاعد. وهذا يعادل 17 مقعدًا ، وهو رقم دراماتيكي" ، تابع سيغال "، وهو ما يكفي لسقوط قائمتين وفجأة ثمانية مقاعد تنتقل من مكان إلى آخر. . "

واضاف "في الجولة الاولى ، حصل الليكود على 26 مقعدا في الاستطلاع الاخير ، لكنه ارتفع في يوم الانتخابات الى 35 مقعدا.

وبالنسبة لحزب امل جديد بقيادة ساعر قال المعلق السياسي "هناك انخفاض كبير جدا بالنسبة للمقاعد وإذا نظرت إلى الرسم البياني للشهرين الماضيين ، كان لديهاد 21 مقعدًا وفي استطلاع أمس حصل على تسعة. وبينيت يتفوق عليه أو يساويه في الكل استطلاعات الرأي ، إنها وصفة لأحداث درامية كبيرة جدًا ".

ما هي فرص بينيت في أن يصبح رئيسًا للوزراء؟

"ما يظهر في استطلاعات الرأي هو أن خيال بينيت هو أنه يمكنه اختيار ما إذا كان سيشكل حكومة مع نتنياهو أو تشكيل حكومة دون نتنياهو ...لكن ربما خياله لن يصبح حقيقة ويتراس الحكومة.

وفي هذه الحالة ما هو القرار الذي من المحتمل أن يتخذه؟

"لن يغفر الجمهور لمن يرسلهم إلى الانتخابات الخامسة و بمجرد أن يتنافس أعضاء الكنيست العرب الذين لا يشاركون عادة في الحكومات على 12 مقعدًا وليس ثمانية كما هو الحال في استطلاعات الرأي ، فإن فرص كلا الطرفين في تحقيق 61 مقعدا تكون منخفضة للغاية. أعتقد أن بينيت بعد انتهاء الانتخابات عليه أن يكون واضحًا تمامًا إلى أين يتجه. إما يشكل حكومة مع لبيد وساعر وميرتس وأزرق وأبيض ، أو ينضم إلى نتنياهو ويكون لديه 61 مقعدا .

وقال ساعر امس إنه إذا لم يحصل حزبه على الأصوات الكافية لتشكيل الحكومة فقد يتدهور الوضع إلى انتخابات خامسة.

وأضاف وفق موقع "والا" العبري، "بالنسبة لنتنياهو الحكومات الانتقالية شيء عظيم ولكن لن يكون هناك تغيير في البلد".