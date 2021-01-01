انطلاق انتخابات الكنيست في البعثات الإسرائيلية حول العالم

القدس المحتلة /سما/

تبدأ مساء اليوم انتخابات الكنيست الـ 24 في تمام الساعة 10 مساء في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.



وذكرت القناة 7 العبرية أن السفير الإسرائيلي في نيوزيلندا ران يعقوبي سيكون أول المصوتين إلى جانب ثمانية ناخبين إسرائيليين مؤهلين هناك.



وأوضحت أن غدا الخميس سيكون اليوم الرئيسي للتصويت في البعثات وسيتم افتتاح 103 مراكز اقتراع في حوالي 100 سفارة وقنصلية في جميع أنحاء العالم حيث يمكن لحوالي 4000 ناخب مؤهل التصويت.



وأشارت إلى أنه لأول مرة سيتم فتح مراكز الاقتراع في ثلاث دول أقامت معها إسرائيل علاقات دبلوماسية في العام الماضي - المغرب والإمارات العربية المتحدة ودبي.



وبيّنت القناة أنه كان من المفترض أن يفتح صندوق اقتراع في البحرين، لكن لن يتم تفعيله لأن الطاقم التمثيلي موجود حاليًا في إسرائيل.



ونوهت إلى أن القنصلية العامة في نيويورك ستفتح ثلاثة مراكز اقتراع لـ 550 ناخبًا مؤهلاً، وهو ما يمثل أكبر عدد من الناخبين المؤهلين، في المقابل، يوجد في جمهورية الدومينيكان 4 ناخبين مؤهلين، وهو التمثيل الذي يكون فيه عدد الناخبين المؤهلين هو الأدنى.



ستنتهي الانتخابات في اليوم التالي في الساعة 6 صباحًا بالاقتراع في مكاتب لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.



وسيتم خلال اليوم الأخير تفعيل مركز تحكم في لجنة الانتخابات المركزية من أجل الرد والمتابعة على مواعيد فتح وإغلاق مراكز الاقتراع في البعثات الإسرائيلية في الخارج.

عند الانتهاء من التصويت في الخارج، سيتم تلخيص الأحداث الاستثنائية وإبلاغها إلى المدير العام للجنة الانتخابات المركزية المحامية أورلي أداس.

عند وصول بطاقات الاقتراع إلى إسرائيل، سيتم تركيزها بالبريد الدبلوماسي في وزارة الخارجية ومن هناك سيتم نقلها تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، إلى غرفة الأمن التابعة للجنة الانتخابات في الكنيست.



سيتم فرز الأصوات من قبل الناخبين الأجانب مساء يوم الانتخابات