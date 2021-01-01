رابط مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الشباب ضد الاتحاد بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 10 آذار 2021 ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من دوري المحترفين السعودي.

مباراة الاتحاد ضد الشباب مباشر تبث الساعة 08:45 مساء على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق عيسى الحربين من مدينة الملك عبدالله (الجوهرة المشعة).

ويسعى الفريقان إلى تفادي الخسارة وعدم الابتعاد عن سيناريو نتيجة لقاء الذهاب بالدور الاول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث اختلفت المعطيات وترتيب الجانبين في الجدول الحالي.

وتقرر إسناد مهمة قيادة الاستيديو التحليلي لمباراة الشباب والاتحاد للمذيع الشاب عبد العزيز البكر بينما يساعدة الزميل المراسل محمد بن سمحة من داخل أرضية الجوهرة المشعة لنقل الحدث.

رابط مباراة الاتحاد والشباب مباشر:

ويكون في الاستيديو على السعودية الرياضية المحلل الكابتن محسن الجمعان وموسى المحياني، بالإضافة إلى الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد لتوضيح الحالات الجدلية التي ربما يشهدها اللقاء.

ويحتل الشباب صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ملاحقه المباشر الهلال، في حين يتواجد الاتحاد بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة والنتيجة مهمة الليلة.

يشار إلى أن مباراة الشباب والاتحاد تجري بعد نهاية عدة لقاءات في الدوري السعودي، أبرزها الفيصلي ضد الرائد، التعاون أمام أبها، القادسية ونظيره فريق العين، فيما يلعب الباطن وخصمه الفتح.