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أرقام سلبية ليوفنتوس وكريستيانو بعد توديع الأبطال

الأربعاء 10 مارس 2021 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام سلبية ليوفنتوس وكريستيانو بعد توديع الأبطال



وكالات / سما /

تبخرت وتبددت آمال كريستيانو رونالدو، في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس للموسم الثالث على التوالي، بعدما ودع فريق السيدة العجوز المسابقة الأوروبية المرموقة على يد بورتو.

وتأهل بورتو على حساب يوفنتوس، رغم تعادلهما في مجموع المباراتين، بنتيجة 4/4، ولكن الفريق البرتغالي استغل قاعدة أفضلية التسجيل خارج الديار.

وكان يوفنتوس يأمل في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا عندما تعاقد مع كريستيانو رونالدو قبل 3 مواسم، ولكن الفريق ودع المسابقة عام 2019 من ربع النهائي، قبل أن يخرج في الموسم الماضي من ليون في ثمن النهائي.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن يوفنتوس تعرض للإقصاء من الدور ثمن النهائي لموسمين متتاليين، للمرة الأولى بين الكأس الأوروبية ودوري أبطال أوروبا.

وأضافت: “هذه المرة الأولى التي يغادر فيها فريق كريستيانو رونالدو من دور الـ16 لموسمين متتاليين منذ حصول ذلك مع مانشستر يونايتد موسمي 2003/2004 على يد بورتو البرتغالي، و2004/2005 على يد ميلان الإيطالي”.

وخلال مشاركاته الثلاثة مع يوفنتوس منذ انتقاله إليهم، سجل كريستيانو رونالدو 14 هدفاً ( 6+4+4 )، وهو أقل مما سجله من أهدافٍ في دوري الأبطال مع ريال مدريد في موسمه الأخير معهم (15).

#دوري أبطال أوروبا #يوفنتوس #كريستيانو رونالدو #بورتو

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