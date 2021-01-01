الراحة عنوان الموضة النسائية هذا الصيف

وكالات / سما /

تمثل الراحة عنوان الموضة النسائية في ربيع – صيف 2021؛ حيث يشهد هذا الموسم رواجا كبيرا للملابس الواسعة المستوحاة من ملابس المنزل والنوادي الرياضية.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن مفردات الإطلالة المريحة تتمثل هذا الموسم في الملابس الأكبر من المقاس (Oversize) والسراويل الرياضية؛ إذ تتمتع هذه القطع بقصة واسعة ومريحة.

ومن جانبها أشارت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز إلى أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا لسروال “البيبر باج”، موضحة أنه عبارة عن سروال ذي قصة واسعة يتم ربطه من الوسط على غرار الكيس البلاستيكي، وهو ما يفسر اسمه.

ويمتاز سروال “البيبر باج” بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بليزر وبلوزة فخمة وحذاء ذي كعب عال، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال عبر تنسيقه مع تي شيرت وحذاء رياضي.

ويطل سروال “البيبر باج” أيضا بقصة قصيرة في هيئة سروال برمودا.

وأضافت كاركوفسكي أن الفستان الأبيض الطويل يحجز مكانه في موضة هذا الصيف، مشيرة إلى أنه يمتاز أيضا بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة في ليالي الصيف الطويلة.

كما تشهد التنورة القصيرة رواجا كبيرا هذا الموسم، وهي تطل بقصة قصيرة للغاية لتبوح بأنوثة المرأة وتمنحها إطلالة مثيرة تعكس جرأتها.

وأشارت هانز إلى أن المزج بين النقوش يمثل أحدث الاتجاهات الرائجة بقوة هذا الموسم؛ حيث يمكن المزج بين التقليمات والكاروه والزهور والباتيك. ولا توجد قواعد للمزج، ولكن المهم أن يبدو المظهر العام متجانسا.