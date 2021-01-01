  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عساف يكشف : هذا ما تفعله النساء بحياة الشاب العزابي..!

الأربعاء 10 مارس 2021 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يكشف : هذا ما تفعله النساء بحياة الشاب العزابي..!



وكالات / سما /

اعترف الفنان الفلسطيني "محبوب العرب" محمد عساف، مؤخرا، بأن حياته تغيرت كثيرا بعد الزواج، وأنه شعر فعلا بهذه التغييرات بشكل ملموس في حياته.

ونقلت قنوات تلفزيونية عن عساف قوله: "حياتي قبل الزواج كانت كتير ضايجة لكن حالياً في استقرار وفي هدوء وترتيب".

وأضاف عساف: "يمكن إحنا الشباب لما تكون حياتنا عزابية بتكون كتير دوشة".

وأكد النجم الفلسطيني أن زوجته رتبت حياته، لدرجة أن حياته أصبحت أكثر استقرارا.

وأقر عساف أنه يناقش زوجته في الكثير من الأمور والقرارات التي يتخذها، ويأخذ برأيها في الكثير من الأمور من بينها عمله.

وأوضح أنه يتفاءل كثيرا في كل شيء تعطيه رأيها فيه، حتى صورته التي ينشرها على موقاع التواصل الاجتماعي.

وأكد النجم الفلسطيني أنه يحب الاحتفاظ بحياته الشخصية بعيداً عن الأضواء ومواقع التواصل.

وتابع: "أموري الخاصة والشخصية أحب احتفظ بيهم لبيتي والبيوت أسرار.. أنا وزوجتي مش حابين نفوت حياتنا على السوشال ميديا".

يذكر أن عساف كان قد زف شقيقته منذ أيام، على الشاب محمد أبو زهري، في حفل أقيم بأحد فنادق إمارة الشارقة.

وذكرت وسائل الاعلام، أن عساف احتفل بشقيقته بحضور زوجته وعائلته وأقاربه، في حفل راعى الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دولة الإمارات.

#محمد عساف #السوشيال ميديا #ريم عودة #زوجة عساف #عساف #العزابي #محبوب العرب #الزواج

الأكثر قراءة اليوم

من هو نزار عوض الله زعيم حركة حماس الجديد في قطاع غزة..؟

انتخابات حماس: احتدام المنافسة بين السنوار وعوض الله على قيادة الحركة في غزة

انتخاب نزار عوض الله قائدًا لحماس في غزة خلفًا ليحيى السنوار

الشرطة بغزة: مقتل مواطن خلال شجار عائلي تخلّله إطلاق نار بحي الشجاعية

مصادر :هذه تفاصيل تأجيل انتخاب قائد حركة "حماس" في غزة

صحة غزة توضح حقيقة الانباء حول تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة لـ"كورونا"

ما قصة وصول أول طائرة من "إسرائيل" إلى الجزائر في رحلة مباشرة؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يزور غداً الإمارات و سيلتقي مع محمد بن زايد في أبو ظبي

وزيرة الصحة: تسجيل 27 حالة وفاة و 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

860x484 (2)

الشرطة بغزة تعلن القبض على قاتل الشاب العرعير

مصر قدّمت تسهيلات.. حماس : ندرس "تشكيل قائمة انتخابية مكوّنة من فصائل المقاومة "

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل