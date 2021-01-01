عساف يكشف : هذا ما تفعله النساء بحياة الشاب العزابي..!

وكالات / سما /

اعترف الفنان الفلسطيني "محبوب العرب" محمد عساف، مؤخرا، بأن حياته تغيرت كثيرا بعد الزواج، وأنه شعر فعلا بهذه التغييرات بشكل ملموس في حياته.

ونقلت قنوات تلفزيونية عن عساف قوله: "حياتي قبل الزواج كانت كتير ضايجة لكن حالياً في استقرار وفي هدوء وترتيب".

وأضاف عساف: "يمكن إحنا الشباب لما تكون حياتنا عزابية بتكون كتير دوشة".

وأكد النجم الفلسطيني أن زوجته رتبت حياته، لدرجة أن حياته أصبحت أكثر استقرارا.

وأقر عساف أنه يناقش زوجته في الكثير من الأمور والقرارات التي يتخذها، ويأخذ برأيها في الكثير من الأمور من بينها عمله.

وأوضح أنه يتفاءل كثيرا في كل شيء تعطيه رأيها فيه، حتى صورته التي ينشرها على موقاع التواصل الاجتماعي.

وأكد النجم الفلسطيني أنه يحب الاحتفاظ بحياته الشخصية بعيداً عن الأضواء ومواقع التواصل.

وتابع: "أموري الخاصة والشخصية أحب احتفظ بيهم لبيتي والبيوت أسرار.. أنا وزوجتي مش حابين نفوت حياتنا على السوشال ميديا".

يذكر أن عساف كان قد زف شقيقته منذ أيام، على الشاب محمد أبو زهري، في حفل أقيم بأحد فنادق إمارة الشارقة.

وذكرت وسائل الاعلام، أن عساف احتفل بشقيقته بحضور زوجته وعائلته وأقاربه، في حفل راعى الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دولة الإمارات.