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لأول مرة..أصالة نصري تقتحم عالم التمثيل بمسلسل هي بطلته

الأربعاء 10 مارس 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة..أصالة نصري تقتحم عالم التمثيل بمسلسل هي بطلته



وكالات / سما /

تتجه المطربة السورية أصالة نصري إلى عالم التمثيل لأول مرة، من خلال مسلسل من إنتاج المنتج المصري جمال العدل.

وكشف جمال العدل، مالك شركة العدل غروب في لقاء تلفزيوني مع برنامج "MBC Trending"، إنه التقى في الآونة الأخيرة مع الفنانة أصالة وتربطه بها علاقة صداقة قوية جدا، واقترح عليها تقديم مسلسل مكون من 10 أو 8 حلقات، وذلك بهدف الاستفادة من قدراتها التمثيلية الرائعة والتي ظهرت بشكل واضح في تصوير أعمالها الغنائية الأخيرة مثل أغنية "شامخ".

وأكد العدل أن أصالة أبدت حماسها لفكرة العمل رحبت بالفكرة وجار التحضير للعمل، وأنها ستقدم دور مطربة، مؤكداً أن العمل لن يتناول قصة حياة أصالة.

#أصالة نصري #التمثيل #مسلسل

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