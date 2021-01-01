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نتنياهو يزور غداً الإمارات و سيلتقي مع محمد بن زايد في أبو ظبي

الأربعاء 10 مارس 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يزور غداً الإمارات و سيلتقي مع محمد بن زايد في أبو ظبي



القدس المحتلة / سما /

يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإمارات غدا، الخميس، بحسب ما ذكر مسؤولون إسرائيليّون، اليوم، الأربعاء.

ومن المقرّر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته وليّ عهد أبو ظبي، محمّد بن زايد، على أن تستمرّ الزيارة لساعات فقط.

ولم يعلن مكتب نتنياهو رسميًا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيّام.

وستكون هذه الزيارة العلنيّة الأولى لنتنياهو إلى الإمارات، وتأتي بعد 3 محاولات خلال الأشهر الماضية لترتيب لقاءات، لم تخرج إلى حيّز التنفيذ بسبب إغلاقات كورونا، وفق ما ذكر مسؤولون إسرائيليون.

وتأجلت زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة. وألغيت زيارة إلى أبو ظبي والمنامة، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب من البحرين، وإثر ذلك تم إلغاء زيارة مشابهة لوزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وألغى نتنياهو زيارة إلى الإمارات والبحرين، في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بسبب بدء سريان إغلاق في إسرائيل إثر انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يصل نتنياهو إلى أبو ظبي ودبي والمنامة، في بداية شباط/فبراير الفائت، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، ثم قرر نتنساهو تقصير الزيارة لعدة ساعات بسبب حالة انتشار كورونا في إسرائيل، وبحيث تقتصر على دبي ولقاء حاكم أبو ظبي، محمد بن زايد. وبعد ذلك بأيام أعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل هذه الزيارة أيضا، بسبب وقف الرحلات الجوية على خلفية انتشار كورونا، وهو ما وُصف حينها بـ"إغلاق السماء".

#نتنياهو #الامارات #اسرائيل #محمد بن زايد #التطبيع مع اسرائيل

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