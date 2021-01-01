المنتدى الاقتصادي العالمي يختار "دلال عريقات" ضمن قيادات العالم الشباب الأكثر إلهاماً

رام الله / سما /

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي، الدكتورة دلال عريقات، كقائد عالمي شاب، وهي أول فلسطينية تحصل على اللقب خارج نطاق المال والأعمال، وأول اكاديمية فلسطينية تنال اللقب ضمن ٧ أكاديميين على مستوى العالم.

من الجدير بالذكر أن منتدى الاقتصاد العالمي استعرض الآلاف لاختيار وتكريم الشخصيات القيادية الشابة الأكثر إلهاماً ومسؤولية في العالم ممن هم دون سن الاربعين.

وجاء الحضور الفلسطيني باختيار الدكتورة دلال عريقات، نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للعلاقات الدولية، واستاذة في كلية الدراسات العليا في مجالات الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي.

ومن المعروف ان الدكتورة عريقات يميزها الشغف لإحداث تغيير على المستوى السياسي الاجتماعي الفلسطيني من خلال التدريس الجامعي والكتابة من خلال عمودها الأسبوعي في جريدة القدس منذ اكثر من 6 سنوات.

كما أنها نشرت العديد من المقالات والدراسات التي تهدف للترويج لفلسطين بالتركيز على الدبلوماسية العامة.

وكتبت عريقات أكثر من 300 مقال لرفع الوعي السياسي بين المجتمع الفلسطيني وخاصة فئة الشباب. وشاركت في عدد كبير من المؤتمرات والندوات الاكاديمية والاعلامية التي من شأنها رفع اسم فلسطين في كافة المحافل المحلية والدولية.

عريقات أول فلسطينية تحصل على هذا اللقب بعيداً عن عالم الأعمال والأموال، فهي أول من يمثل عالم الاكاديميا الفلسطيني في المنتدى الاقتصادي العالمي.

في كل عام يستعرض المنتدى الاقتصادي العالمي آلاف الترشيحات بهدف إلقاء الضوء على قيادات شبابية ملهمة ومسؤولة في العالم تقل أعمارهم عن ٤٠ عاماً.