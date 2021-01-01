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متى ينبغي للمدخن الالتفات إلى خطر سرطان الرئة؟

الأربعاء 10 مارس 2021 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى ينبغي للمدخن الالتفات إلى خطر سرطان الرئة؟



وكالات / سما /

نصحت لجنة الخدمات الوقائية الأمريكية، المدخنين، أمس الثلاثاء، ببدء فحوصات الكشف عن السرطان سنويا في سن 50 بدلا من 55 عاما.

وقالت في بيان: "بناء على الأدلة، توصي اللجنة بإجراء فحص سنوي باستخدام فحص التصوير المقطعي المحوسب بجرعة منخفضة (CT) للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 80 عاما والذين هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة بسبب تاريخهم في التدخين".

وأضافت اللجنة – وهي هيئة مستقلة من الخبراء في مجال الرعاية الأولية والوقاية - أن التقرير النهائي يدعو إلى بدء عمليات المسح قبل مسودة التوصية بخمس سنوات.

توصي اللجنة أيضا بتقليل سنوات التعبئة من تاريخ التدخين التي تجعل المرشح مؤهلاً للفحص من 30 إلى 20 سنة، مؤكدة أن هذا بدوره سيفيد السود والنساء لأنه بناء على البيانات المتاحة، تدخن كلتا المجموعتين سجائر أقل من الرجال البيض.

سنة العبوة هي طريقة لحساب مقدار تدخين الشخص. وقال البيان إن سنة العبوة الواحدة تعادل تدخين 20 سيجارة في المتوسط ​​أو علبة واحدة يوميا لمدة عام.

وفقًا للجنة، لا يزال التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة مع تشخيص أكثر من 200 ألف شخص بهذا المرض سنويا.

اللجنة هي مجموعة تطوعية من الخبراء الطبيين تحاول تحسين صحة الأمريكيين من خلال إصدار توصيات حول الخدمات الوقائية السريرية.

#سرطان الرئة #المدخن #التدخين #السرطان

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