  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تعرف إلى موعد افتتاح أول فندق بالفضاء

الأربعاء 10 مارس 2021 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف إلى موعد افتتاح أول فندق بالفضاء



وكالات / سما /

أطلقت شركة أمريكية مشروعا لإنجاز أول فندق في الفضاء، على شكل سفن سياحية.

وبحسب شركة "Gateway Foundation" التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، فإن أول فندق في الفضاء سيحمل اسم "Voyager Station"، وسيتم إنجازه مع حلول العام 2027، على أن يبدأ العمل في تشييده قبل سنة من ذلك فقط.

ولفتت الشركة إلى أن أعمال تشييد هذا الفندق ستتم بواسطة فريق يشرف عليه الطيار السابق جون بلينكو.

وذكر بلينكو في حديث لـ"سي أن أن"، أن "هناك بعض التأخيرات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، ولكن، من المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2026، ويمكن أن تصبح الإقامة في الفضاء حقيقة بحلول عام 2027".

ويُشير تصميم الفندق إلى طراز فاخر مستوحى من فيلم ستانلي كوبريك "2001: A Space Odyssey".

ويتكون الفندق بحسب المخطط الأولي، من 24 وحدة متصلة بواسطة قنوات مصاعد، لتشكل عجلة دوارة تلف حول الأرض.

داخل الفندق، يمكن للضيوف الاستمتاع بجميع وسائل الراحة التي يتوقعونها من فندق فاخر، أو رحلة بحرية.

وسيتم توفير أنشطة ترفيهية "تسلط الضوء على حقيقة قدرة الأشخاص على القيام بأشياء، لا يمكنهم القيام بها على الأرض".

ومن أبرز الوسائل الترفيهية، هي أن الزائر سيتمكن من القفز بشكل أعلى، ورفع الأشياء، والجري، بطرق لن يتمكن من القيام بها في الأرض، بسبب انخفاض الجاذبية.

#سفن #فندق #الفضاء #الجاذبية

الأكثر قراءة اليوم

من هو نزار عوض الله زعيم حركة حماس الجديد في قطاع غزة..؟

انتخابات حماس: احتدام المنافسة بين السنوار وعوض الله على قيادة الحركة في غزة

انتخاب نزار عوض الله قائدًا لحماس في غزة خلفًا ليحيى السنوار

الشرطة بغزة: مقتل مواطن خلال شجار عائلي تخلّله إطلاق نار بحي الشجاعية

مصادر :هذه تفاصيل تأجيل انتخاب قائد حركة "حماس" في غزة

صحة غزة توضح حقيقة الانباء حول تسجيل إصابات بالطفرة الجديدة لـ"كورونا"

ما قصة وصول أول طائرة من "إسرائيل" إلى الجزائر في رحلة مباشرة؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يزور غداً الإمارات و سيلتقي مع محمد بن زايد في أبو ظبي

وزيرة الصحة: تسجيل 27 حالة وفاة و 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

860x484 (2)

الشرطة بغزة تعلن القبض على قاتل الشاب العرعير

مصر قدّمت تسهيلات.. حماس : ندرس "تشكيل قائمة انتخابية مكوّنة من فصائل المقاومة "

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل