تعرف إلى موعد افتتاح أول فندق بالفضاء

وكالات / سما /

أطلقت شركة أمريكية مشروعا لإنجاز أول فندق في الفضاء، على شكل سفن سياحية.

وبحسب شركة "Gateway Foundation" التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، فإن أول فندق في الفضاء سيحمل اسم "Voyager Station"، وسيتم إنجازه مع حلول العام 2027، على أن يبدأ العمل في تشييده قبل سنة من ذلك فقط.

ولفتت الشركة إلى أن أعمال تشييد هذا الفندق ستتم بواسطة فريق يشرف عليه الطيار السابق جون بلينكو.

وذكر بلينكو في حديث لـ"سي أن أن"، أن "هناك بعض التأخيرات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، ولكن، من المتوقع أن يبدأ البناء في عام 2026، ويمكن أن تصبح الإقامة في الفضاء حقيقة بحلول عام 2027".

ويُشير تصميم الفندق إلى طراز فاخر مستوحى من فيلم ستانلي كوبريك "2001: A Space Odyssey".

ويتكون الفندق بحسب المخطط الأولي، من 24 وحدة متصلة بواسطة قنوات مصاعد، لتشكل عجلة دوارة تلف حول الأرض.

داخل الفندق، يمكن للضيوف الاستمتاع بجميع وسائل الراحة التي يتوقعونها من فندق فاخر، أو رحلة بحرية.

وسيتم توفير أنشطة ترفيهية "تسلط الضوء على حقيقة قدرة الأشخاص على القيام بأشياء، لا يمكنهم القيام بها على الأرض".

ومن أبرز الوسائل الترفيهية، هي أن الزائر سيتمكن من القفز بشكل أعلى، ورفع الأشياء، والجري، بطرق لن يتمكن من القيام بها في الأرض، بسبب انخفاض الجاذبية.