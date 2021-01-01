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فيديو.. انتصاران للأقصى ونماء.. وتعادل الزوايدة والأهلي في دوري الأولى

الأربعاء 10 مارس 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصاران للأقصى ونماء.. وتعادل الزوايدة والأهلي في دوري الأولى



غزة / سما /

حقق الأقصى فوزا غاليا على نظيره غزة الرياضي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الأقصى بانتصاره الثمين إلى عبد الله إسماعيل الذي سجل هدف المباراة الوحيد (2), ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن, ويبقى رصيد غزة الرياضي 17 نقطة في الصدارة.

نماء – خدمات المغازي (4-2)

وتفوق نماء على منافسه خدمات المغازي (4-2).

وأحرز رباعية نماء مدحت السيد "هدفين" (8 و53), وفادي عساف "هدفين" (23 و41), بينما سجل هدفي خدمات المغازي ماجد بن حمد (72, و88 من ركلة جزاء).

ورفع الفائز رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع, وبقي رصيد الخاسر 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

شباب الزوايدة – الأهلي (1-1)

واحتكم شباب الزوايدة للتعادل مع نظيره الأهلي (1-1).

وتقدم الزوايدة عن طريق يوسف العش (56), قبل أن يتعادل الأهلي عبر محمد صالح (60).

ورفع الزوايدة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث, وبات رصيد الأهلي 15 نقطة في المركز الرابع.

#دوري الأولى #دوري الدرجة الأولى #الدرجة الأولى #غزة الرياضي #نادي الأقصى #نماء #خدمات المغازي #شباب الزوايدة #الأهلي بغزة

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