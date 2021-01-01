تشيلسي وآرسنال يتنافسان على ضم حكيمي

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن فريقي تشيلسي وآرسنال يتنافسان على التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، أشرف حكيمي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويخوض المغربي حكيمي موسمه الأول مع النيراتزوري، بعدما انضم له من ريال مدريد في الصيف الماضي، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وبحسب صحيفة "تيليغراف" البريطانية، فإن آرسنال وتشيلسي يستعدان للانقضاض على حكيمي في ظل الاضطرابات التي يعيشها إنتر، ورغبة ملاك النادي في بيعه.

وأضاف التقرير، أن إنتر يمكن أن يلجأ لبيع حكيمي من أجل جمع الأموال، مشيرًا أيضًا إلى أن حكيمي كان على وشك التوقيع لأحد أندية البريمييرليغ، قبل انتقاله لإنتر.