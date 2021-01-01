راموس يحسم مستقبله مع ريال مدريد في مؤتمر صحفي

وكالات / سما /

سيظهر سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، في مؤتمر صحفي يوم الخميس 11 مارس، للحديث عن آخر مستجدات تجديد عقده مع النادي الملكي.

وارتبط راموس في الأيام الأخيرة بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، نظراً لانتهاء عقده في الصيف المقبل، وكذلك لرغبته في خوض تجربة جديدة بعيداً عن الميرينجي.

ويأتي هذا المؤتمر ليُثير التكهنات حول مستقبل سيرجيو راموس، مع احتمالية كبيرة لإعلانه مغادرة النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن راموس سيكشف عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي في نهاية الموسم، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده يوم الخميس لتقديم فيلمه الوثائقي [أسطورة سيرجيو راموس].

وفي السياق نفسه، قال الصحفي ببرنامج التشرينجيتو خوانفي سانز: “أعتقد أن راموس لن يرفض الإجابة على أسئلة حول مستقبله في المؤتمر الخميس القادم”.

وشهدت أروقة ريال مدريد اضطرابات كثيرة في الأيام القليلة الماضية، بين فلورنتينو بيريز، والقائد راموس، حيث يرغب الأول في تجديد عقد اللاعب لموسم واحد، فيما يُصر صاحب الـ35 سنة لجعل تلك الفترة موسمين اثنين.

وإذا لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي قبل الصيف القادم، فإن سيرجيو راموس سيرحل بصفة مجانية، وربما يكون باريس سان جيرمان وجهته القادمة.