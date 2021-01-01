ميسي وأجويرو يُثيران مخاوف كيليان مبابي

وكالات / سما /

لم يتوصل كيليان مبابي، لاتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان، من أجل تجديد العقد بينهما، والذي سينتهي بنهاية الموسم القادم، وذلك رغم الجهود المبذولة من كلا الطرفين.

ويرغب النادي الفرنسي في غلق هذا الملف قبل الميركاتو الصيفي، لمعرفة ما إذا كان سيضع كيليان مبابي في قائمة المغادرين أم سيُواصل الاعتماد عليه لسنوات أخرى.

ويُريد مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن براتب سنوي يتجاوز 33 مليون يورو، وهو ما يجعل المفاوضات بين الطرفين تطول، لأن النادي الفرنسي يرغب في إبرام صفقات أخرى، كما أن انخفاض المداخيل بسبب كورونا، تسبب في تأخر التجديد.

وبحسب موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي، فإن مخاوف كيليان مبابي لا تتعلق فقط بزيادة راتبه من عدمه، بل تتعلق أيضاً بإمكانية وصول الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو في الصيف القادم.

وأضاف الموقع نفسه، أن وصول ميسي وأجويرو سيجعل النادي الباريسي يدفع لهما مبالغ ضخمة كرواتب سنوية، الأمر الذي سيدفع سان جيرمان لرفض مطالب مبابي بشأن تحسين راتبه الحالي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فاللاعب الفرنسي يخشى الهيمنة الأرجنتينية على باريس سان جيرمان، في ظل وجود المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، بالإضافة إلى الثلاثي أنخيل دي ماريا، وليوناردو باريديس وماورو إيكاردي.

يذكر أن عقود ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو مع برشلونة ومانشستر سيتي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يعني أنهما متاحان حالياً للتوقيع مع أي فريق.