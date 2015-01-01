نتنياهو: "أنا الزعيم الذي أنقذ إسرائيل..ولن يكون سلاح نووي إيراني ما دمت حاكما"

القدس المحتلة / سما /

قبل أسبوعين من الانتخابات في إسرائيل، كان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة واضحة في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، يوم الثلاثاء: "أنا الزعيم المتمرس الذي أخرج إسرائيل من الأزمات من قبل، وأولئك الذين يرشحونني لا يعرفون كيف للقيام بذلك".

حتى في السباق الرئاسي الأمريكي، الذي بدا أنه راهن فيه على الحصان الخطأ، دافع نتنياهو عن احتضانه الوثيق لدونالد ترامب، وقال إنه لا يندم على ذلك.

وقال: "أعتقد أن ما فعله هو الاعتراف بالجولان تحت السيادة الإسرائيلية، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إلى هنا، والخروج من هذه الصفقة الإيرانية الخطيرة، وأعتقد أن هذه أشياء عظيمة". "وبالطبع، لقد احتضنتها، لأن هذه هي سياستي."

تجاهل نتنياهو أي توترات محتملة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خلال الترويج لعلاقتهما المستمرة منذ عقود، فضلاً عن شهرته في الولايات المتحدة.

وقال: "عندما أتعامل مع الولايات المتحدة، حليفنا الذي لا غنى عنه في ظل الإدارات المتغيرة، أتذكر دائمًا شيئًا واحدًا: أنا أمثل دولة إسرائيل". أنا لا أمثل المصالح الجمهورية. أنا لا أمثل المصالح الديمقراطية. أنا أمثل المصالح الإسرائيلية. وعندما أحتاج إلى اتخاذ موقف تجاه شيء أعتقد أنه مهم لبقاء إسرائيل وأمنها، لا أتردد في القيام بذلك تحت أي إدارة ".

وقال نتنياهو إن وقف برنامج إيران النووي كان أحد أولوياته القصوى في فترة رئاسة مستقبلية ودافع عن قراره بالوقوف في وجه إدارة أوباما ضد الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف: "بسبب ما فعلته، تراجعت إيران لسنوات، وبسبب ما سأفعله، لن يكون لديهم سلاح نووي أبدًا". "ما دمت رئيسا للوزراء، لن تمتلك إيران قنابل ذرية."

وقال نتنياهو إن هذا الموقف القوي ضد إيران هو ما ساعد البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتابع: "هذا حقًا ما فعله المحور". وهذا ما جعلهم يأتون إلى إسرائيل. لقد رأوا أن إسرائيل ليست مجرد مصدر للتكنولوجيا لكل شيء، طاقة نظيفة، تكنولوجيا عالية، ماء وما إلى ذلك. لقد رأوا أن إسرائيل تقف في وجه إيران التي تهددهم. إنه يهددنا أكثر بالدمار، لكنهم فهموا ذلك، فأصبحت إسرائيل حليفًا لا غنى عنه ".

فيما يتعلق بالقرار الأخير لمحكمة العدل العليا بالاعتراف بالتحويلات التي أجريت في إسرائيل من قبل حركات الإصلاح والمحافظة لغرض الحصول على الجنسية بموجب قانون العودة، قال نتنياهو إنه يشعر بالقلق من "التحويلات الوهمية التي يمكن أن تدخل البلاد"."أي شخص إصلاحي، محافظ، إسرائيل هي وطنه.

وقال نتنياهو، "هذه ليست مشكلة". يمكن للناس القيام بذلك ويمكنهم المجيء إلى هنا، ولا بأس بذلك. المشكلة الحقيقية هي أننا يجب أن نحمي ونمنع التحويلات الوهمية التي قد تدخل البلاد. أنت تعرف أن الكثير من الناس يريدون المجيء إلى البلاد ".

وأضاف: "في الواقع، لقد أقمت سياجًا، كما تعلم". يسمونه جدار. لكنني منعت اجتياح إسرائيل، وهي الدولة الوحيدة في العالم الأولى التي يمكنك المشي إليها من إفريقيا. كان لدينا هنا بالفعل مليون مهاجر غير شرعي من إفريقيا، وكانت الدولة اليهودية ستنهار. الدولة اليهودية، المحافظة، الإصلاحية، الأرثوذكسية، كانت ستنهار ".

وردا على سؤال حول دوره المفاجئ خلال هذه الحملة الانتخابية في محاولة لجذب أصوات العرب الإسرائيليين، قال نتنياهو إن اهتمامه بالمجتمع العربي في إسرائيل ليس جديدا. في عام 2015، حذر شهيرًا في يوم الانتخابات من أن العرب يخرجون بأعداد كبيرة للتصويت ضده.

وقال: "إنني أغير الأشياء لأنها معركة بين الحداثة والعصور الوسطى". الاسلاميون يريدون استرجاعنا. الحداثيون مثلي يريدون دفعنا إلى الأمام. أريدهم أن يشاركوا، وأنت تعرف ماذا، إنهم يأتون إلى الليكود لأنهم يفهمون أن ما قلته صحيح.

وأكمل: "هذه هي رؤيتي. أود أن أرى ما أراه في دبي وأبو ظبي في المجتمعات العربية هنا. هل تعتقد أن هذا مستحيل؟ أعتقد أنه ممكن. إنه يحدث في الأجزاء اليهودية. لماذا لا يحدث ذلك في الأجزاء العربية؟ "

وقال نتنياهو إن إرثه سيكون "حامي إسرائيل ومحرر اقتصادها".

"حامي إسرائيل، لأنني كرست جزءًا كبيرًا من حياتي البالغة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ... لقد كرست حياتي، حتى الآن بنجاح، لمنعهم من القيام بذلك، وطالما أنني رئيس وزير، لن يتمكنوا من القيام بذلك أبدا، قال. والشيء الثاني، محرر اقتصادها، لأنني أدخلت اقتصاد السوق الحر. كل الآخرين يبتعدون. إنهم يغردون ويتحدثون وليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية القيام بذلك. لكنني فعلت ذلك ".

وأخيراً، كشف نتنياهو عما يشاهده في التلفاز للاسترخاء. ربما ليس من المستغرب، بالنظر إلى العناوين الرئيسية حول العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع، أنها The Crown.

بشكل منفصل، قال نتنياهو إنه على استعداد للنظر في مناقشة مع زعيم حزب يش عتيد يائير لابيد.

وغرد نتنياهو أنه سيفعل ذلك بمجرد أن يتوقف لابيد عن الاختباء خلف زعيم "يمينا" نفتالي بينيت و زعيم "الأمل الجديد" جدعون "ساعر" ويقول الحقيقة: إنه يترشح لمنصب رئيس الوزراء. عندما نخرج من فيروس كورونا وعلينا إعادة تأهيل الاقتصاد، يجب أن نقرر من سيكون رئيس الوزراء القادم لبيد أم أنا. لبيد، الذي كان أسوأ وزير المالية، أو أنا، الذي أنقذ إسرائيل من أزمتين اقتصاديتين ".