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بالتصويت في دولتين عربيتين .. الانتخابات الإسرائيلية تنطلق بالخارج

الأربعاء 10 مارس 2021 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالتصويت في دولتين عربيتين .. الانتخابات الإسرائيلية تنطلق بالخارج



القدس المحتلة/سما/

 تنطلق اليوم الأربعاء، الانتخابات الإسرائيلية الخاصة بالكنيست الرابع والعشرين، في عدد من السفارات حول دول العالم من بينها المغرب والإمارات، وذلك تمهيدًا لإجرائها بالداخل في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإنه ستفتح لأول مرة مراكز اقتراع في سفارات وممثليات إسرائيل بالمغرب، ودبي، وأبو ظبي، في حين أن البحرين ستستثنى بسبب وجود كادر البعثة الدبلوماسية في تل أبيب.

وسيفتح أول مركز اقتراع في السفارة الإسرائيلية في ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا.

وسيتم فتح 103 مراكز اقتراع في حوالي 100 سفارة وممثلية إسرائيلية بالعالم، حيث من المتوقع أن يشارك 4 آلاف إسرائيلي يسمح لهم بالتصويت، وسيكون منهم 550 من الولايات المتحدة.

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