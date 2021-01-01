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"إسرائيل" تسمح باستئناف تسويق الأسماك من البحر المتوسط

الأربعاء 10 مارس 2021 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تسمح باستئناف تسويق الأسماك من البحر المتوسط



القدس المحتلة/سما/

سمحت وزارتا الزراعة وصحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، باستئناف تسويق أسماك البحر المتوسط والمتاجرة بها، بعد أن تبين من نتائج الفحوصات المخبرية، بأن الأسماك سليمة ولا تحوي على أي درجة من التلوث.

وأوضح البيان أن الوزارة ألغت القرار الصادر في 23 شباط/ فبراير الماضي، القاضي بمنع بيع وشراء الأسماك والأحياء البحرية التي يتم اصطيادها من البحر الأبيض المتوسط ​​وذلك حتى إشعار آخر، لاحتمال تلوثها بكميات كبيرة من مادة القطران، في ظل الكارثة البيئية التي حلت بسواحل إسرائيل.

وخلال الأسابيع الماضية، تلوث شريط بطول 160- 170 كيلومترا من شواطئ فلسطين المحتلة التي تسيطر عليها "إسرائيل" على البحر المتوسط بمادة القطران غير معروفة المصدر، ما أدى إلى نفوق الكثير من الأحياء المائية

#اسرائيل #الاسماك #البحر المتوسط

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