العراق ينفي تصريح منسوب للرئيس حول استعداد بلاده توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

بغداد /سما/

نفت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، التصريحات المنسوبة إلى الرئيس العراقي برهم صالح، حول استعداد بلاده لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان: "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً مفبركاً منسوباً لرئيس الجمهورية مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وأضاف: "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، والتصريح مفبرك"، داعيا وسائل الإعلام والمدونين لـ "توخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فإن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".