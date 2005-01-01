خمسون نائبا برلمانيا فرنسيا يتلقون تهديدات بالقتل

باريس /سما/ د ب أ

تلقى حوالي 50 نائبا من مختلف الأطياف السياسية في الجمعية الوطنية الفرنسية تهديدات بالقتل ، وفقا لتقارير صدرت اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ووسائل إعلام أخرى ، نقلاً عن مصادر في البرلمان ، أن رئيس البرلمان ريتشارد فيران قال إنه سيتخذ إجراءات قانونية تجاه ذلك .

ويوجد ما إجماليه ً 577 عضوا في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي.

وتلقى النواب البرلمانيون تهديدات بالقتل عبر البريد الإلكتروني ، غير أنه لم يتضح حتى الآن من قام بإرسالها .

وأشارت تقارير إلى أن التهديدات كانت موجهة ضد نواب الأغلبية الحاكمة والمعارضة على حد سواء.

وذكرت شبكة تلفزيون ” إل سى بى ” المخصصة لنقل وقائع الجلسات البرلمانية الفرنسية أن رئيسة إحدى لجان البرلمان تعرضت الشهر الماضي لانتهاكات وإساءات معادية للسامية .