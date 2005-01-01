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استطلاع: لا يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة

الثلاثاء 09 مارس 2021 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: لا يمكن لنتنياهو تشكيل حكومة



القدس المحتلة / سما /

أظهرت نتائج استطلاع انتخابي أجرته إذاعة 103FM العبرية ونشرت نتائجه، الثلاثاء، ان نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية قادمة استنادا الى نتائج هذا الاستطلاع الذي يتنبأ له بجمع 58 نائبا برلمانيا في ائتلاف حكومي محتمل، بينما يحتاج الى عدد 60+ من المقاعد البرلمانية حتى يبلغ اكثر من نصف عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي.

وتمخضت نتائج الاستطلاع المذكور عن حصول حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو على 28 مقعدا وحزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد على 20 مقعدا وحزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت على 12 مقعدا بينما حصل حزب "تكفا حدشاه" بزعامة المنشق عن حزب "الليكود" جدعون ساعر، على 11 مقعدا.

وجاءت في الترتيب بعد ذلك القائمة "المشتركة" بزعامة أيمن عودة التي حصلت على 8 مقاعد كذلك حزب "شاس" بزعامة أريه درعي الذي حصل هو الآخر على 8 مقاعد فيما حصل حزب "يهودت هتوراه" على 6 مقاعد، وهو نفس العدد الذي حصل عليه حزب "العمل" يليه حزب "أزرق ابيض" بزعامة غانتس وله 5 مقاعد ثم حزب "ميرتس" اليساري وله 4 مقاعد وفي نهاية اللائحة حزب "الصهيونية الدينية" وله 4 مقاعد كذلك.

#استطلاع راي #بنيامين نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #الانتخابات الاسرائيلية

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