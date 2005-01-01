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وزارة العمل السعودية تتخذ إجراءات جديدة تجاه قدوم المصريين إلى المملكة

الثلاثاء 09 مارس 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل السعودية تتخذ إجراءات جديدة تجاه قدوم المصريين إلى المملكة



الرياض/سما/

كشف المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر هيثم سعد الدين، عن قيام وزارة العمل السعودية باتخاذ إجراءات جديدة عند استقدام العمالة المصرية والوافدة خلال الفترة القادمة.


وأضاف سعد الدين، أن مكتب التمثيل العمالي أفاد الوزارة بأن من بين الإجراءات والشروط  الجديدة التي ستتخذها إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل السعودية،  إطلاق برنامج الفحص المهني، حيث ستقوم الجهة المختصة بفحص ملف العامل الوافد والمستقدم مهنيا من خلال إجراء اختبارات وورش عمل تدريبية يجب عليه ان يجتازها ويحصل على شهادة مهنية تفيد بكفاءته واستحقاقه دخول سوق العمل السعودي.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد وضعت شروطا سابقة لاستقدام العمالة المصرية والوافدة عامة، حيث  سمحت لمن حصل على تأشيرة عمل أو إقامة أو زيارة  قبل تفشي فيروس كورونا كورونا وانتهت مدتها للحصول مرة أخرى على تأشيرة جديدة، والالتزام بعمل تحليل الفيروسات وإجراء الكشف الطبي من خلال المعامل المركزية والمستشفيات المعتمدة، مع عمل فيش وتشيبية جديد وكذلك pcr مدته 48 ساعة، فضلا عن أن المملكة طلبت من شركات الحاق العمالة المصرية ، بحصر عدد العمالة الذين حصلوا على تأشيرات وتوقفت.

جدير بالذكر، أن عدد العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية تبلغ 2 مليون و500 ألف عامل يعملون في تخصصات مختلفة، حيث تحتل السعودية  المرتبة الأولى، من بين دول الخليج التي تفد إليها العمالة المصرية، وتمثل نسبة 70% من العمالة المصرية، وتأتي في المرتبة الثانية الإمارات وتستقبل مليونا و500 عامل مصري وفي المرتبة الثالثة تأتي الكويت بنحو 700 ألف عامل.

#السعودية #وزارة العمل السعودية #العمالة المصرية #هيثم سعد الدين #وزارة القوى العاملة في مصر

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