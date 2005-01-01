  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر:لحظة إلقاء القبض على المتهم بهتك عرض طفلة المعادي..صورة

الثلاثاء 09 مارس 2021 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر:لحظة إلقاء القبض على المتهم بهتك عرض طفلة المعادي..صورة



القاهرة/سما/


نجحت أجهزة الأمن في مصر في القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولته التخفي.


وتم القبض على المتهم، بعدما اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة.

وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات بالعقار بفتح الباب وفضح المشهد.

وتباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستماع إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها، كما استمعت النيابة، إلى أقوال طبيبة بمعمل تحاليل، والتي كشفت واقعة تحرش شخص بطفلة داخل مدخل عقار بمنطقة المعادي، بالإضافة إلى سيدة أخرى، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وتفريغها وإعداد تقرير مفصل بالفيديو.



=====

#مصر #القاء القبض على متحرش بطفلة المعادي #التحرش الجنسي #طفلة المعادي

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بفتح يكشف خبايا اجتماع المركزية ...اجتماع ساخن محوره القدوة وشتائم ومسبات

الرئيس عباس يمهل ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته أو الفصل من فتح

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس: سنخوض الانتخابات بقائمة واحدة موحدة

قيادي بفتح يرد على أنباء نية الحركة فصل ناصر القدوة من اللجنة المركزية

وفد من اللجنة المركزية يصل قطاع غزة اليوم وتفريغات 2005 أبرز الملفات

قيادي بفتح يوضح بشأن ملف تفريغات 2005 وهذا ما قاله ..

قائمة القدوة .. ما تأثير الانقسامات على مستقبل حركة فتح في الانتخابات المقبلة؟

الأخبار الرئيسية

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. تعيين كادر طبي طارئ وخلية أزمة لتسريع اللقاح

نزار عوض الله

انتخاب نزار عوض الله قائدًا لحماس في غزة خلفًا ليحيى السنوار

القدوة:النظام السياسي بحاجة لتغيير واسع وعميق.. ويصف الحديث عن انتخابات المجلس الوطني بـ"الكذبة"!

فياض: سأشارك بكتلة مستقلة في الانتخابات.. وعلينا عدم حشر أهلنا بغزة بين الجوع والركوع

الرجوب يكشف : هذا ما سنعرضه على الفصائل في اجتماعات القاهرة الاسبوع المقبل ..

اعلان سما رسائل