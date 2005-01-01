"فلسطين النيابية" تدعو "الأونروا" للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمخيمات

عمان /سما/

دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، محمد الظهراوي، الى النهوض بواقع الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال: إنه بات من الأهمية تعزيز الخدمات التي تقدمها "الأونروا" لأبناء المخيمات في عديد من المجالات، سيما التعليمية والصحية منها، مؤكدًا أن "فلسطين النيابية" تدعم كل البرامج الفاعلة الإيجابية التي تسعى اليها "الأونروا"، خدمة لأبناء المخيمات وتدعم بذات الوقت كل المطالب العادلة التي يطرحها العاملين لديها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الظهراوي، لبحث عدد من المحاور المرتبطة بعمل "الأونروا" وأبرز التحديات التي تواجهها سيما المتعلقة بجانب الخدمات، وتلك المرتبطة بالعاملين لديها.

وقال الظهراوي، إن اللجنة تقف على مسافة واحدة من إدارة "الأونروا" وتدعو لاستمرار تقديم الدعم لها في ظل ما تمر به كل عام من تهديدات بإيقاف تقديم الدعم، وترفض بذات الوقت المساس بحقوق العاملين.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظم لقاءات مع عدد من المعنيين في وكالة "الأونروا" والجهات الحكومية ذات العلاقة، وستقوم بعدد من الزيارات الميدانية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمملكة للاطلاع على واقع الخدمات والتحديات التي تواجه لجان تحسين المخيمات، والاستماع الى ملاحظاتهم ومطالبهم بهذا الشأن وصولا معهم الى صيغة ترضي الأطراف كافة.

وتابع الظهراوي ان "فلسطين النيابية" ترفض تراجع الخدمات المقدمة من "الأونروا" وتراجع الدعم المالي المقدم من قبلها بهذا الشأن ما يتطلب المزيد من المتابعة والمراجعة، لافتا الى أن النهوض بواقع الخدمات وبواقع العاملين ينسجم مع موقفنا الثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تتربع على اعلى سلم أولويات الأردن داخليا وخارجيا.