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تفاصيل مشاركة فلسطين في الاجتماع الوزاري الرابع لـ"غاز شرق المتوسط"

الثلاثاء 09 مارس 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مشاركة فلسطين في الاجتماع الوزاري الرابع لـ"غاز شرق المتوسط"



القاهرة /سما/

شاركت فلسطين بصفتها دولة مؤسسة، ظهر يوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد في القاهرة.

ومثّل فلسطين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وفد يضم مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، ووزارة الخارجية والمغتربين، وهيئة الشؤون المدنية، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وناقش الاجتماع عددًا من القضايا وفي مقدمتها دخول وضع المنتدى كمنظمة إقليمية حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من آذار 2021 بعد المصادقة على الميثاق الخاص بالمنتدى من قبل الدول الأعضاء، حيث يعتبر هذا الاجتماع الأول للمنتدى كمنظمةٍ إقليمية.

وبحث أيضًا عددًا من القضايا التنظيمية، ومنها قبول عضوية فرنسا كدولة عضو، والولايات المتحدة كعضو مراقب في المنتدى، إضافةً إلى استمرار رئاسة جمهورية مصر العربية للمنتدى حتى نهاية العام الجاري، والنشاطات وأجندة العمل حتى موعد الاجتماع الدوري الخامس المقرر عقده نهاية العام الحالي.

يشار أنّ فلسطين هي دولة عضو مؤسس للمنتدى الذي بادرت مصر الشقيقة إلى تأسيسه وصادقت فلسطين على ميثاقه الذي يشكل خطوةٌ مهمة وإضافية في تأكيد الحقوق الوطنية والسيادية لدولة فلسطين، كونه ينص بشكل واضح على أن المنتدى وكافة أعضائه سوف "تحترم بشكل كامل حقوق الدول الأعضاء في مواردها الطبيعية، بما يتوافق مع القانون الدولي".

#فلسطين #منتدى غاز شرق المتوسط

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