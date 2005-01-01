مصر: التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول محاولة اغتصاب طفلة المعادي

القاهرة /سما/

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر في واقعة متحرش المعادي أن الضحية طفلة تتسول بالشوارع، وجار البحث عن مكان إقامتها واستدعائها لسؤالها والتوصل لأسرتها.



وأوضحت التحريات، أن الحادث وقع أمام معمل تحاليل تعمل به فتاتان ظهرتا في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وفور رؤية المتحرش خرجتا له الفتاتان لمنعه من اغتصاب الضحية.

ويقوم فريق من مباحث الانترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة. وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.

وقال مصدر أمني، إنه لم يتم القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل عقار سكني بمنطقة المعادى حتى الآن، ولم يتم تحرير محضر من أسرة الطفلة، ورغم ذلك يجري فحص الفيديو وملاحقة الشخص الذي ظهر فيه.