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الجيش الإسرائيلي يفتتح معتقلا جديدا لجنوده

الثلاثاء 09 مارس 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يفتتح معتقلا جديدا لجنوده



القدس المحتلة /سما/

كشف موقع "والا" العبري، عن قيام الجيش الإسرائيلي بافتتاح معتقل عسكري جديد، خاص بالمخالفين من جنود الجيش الإسرائيلي.

وذكر الموقع العبري، صباح الثلاثاء، أن المعتقل الجديد المسمى "نفيه تسيدك" أو معتقل 10، سوف يحل محل المعتقلات القديمة، معتقل 4، ومعتقل 6، الموجودة منذ فترة الانتداب البريطاني.

وقال الموقع، إن المعتقل 10 الجديد، تم بنائه داخل الموقع العسكري "بيت ليد" قرب مدينة "كفار يونا" وسط البلاد، وهو مخصص ليتسع لأكثر من 900 معتقل.

وأضاف والا، أن المعتقل الجديد يحتوي على كافة الظروف والشروط الحياتية المطلوبة، ويوجد بداخله غرف للياقة البدنية، وملعب كرة سلة.

وبحسب الموقع، المعتقل مقسم إلى أربعة أقسام، حسب طبيعة العقوبات، والأحكام العسكرية المفروضة على الجنود المعتقلين، ويوجد قسم للمجندات.

يشار إلى أن هناك ارتفاع متزايد في معدلات الجريمة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي في الآونة الاخيرة، خصوصا في مجال التحرش والاغتصاب وتعاطي المخدرات.

#الجيش الإسرائيلي #معتقل عسكري #جنود الاحتلال

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