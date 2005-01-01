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"الصهيونية الدينية": ساعر وبينت مستعدان للتنازل عن حكومة يمينية

الثلاثاء 09 مارس 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصهيونية الدينية": ساعر وبينت مستعدان للتنازل عن حكومة يمينية



القدس المحتلة /سما/

رد حزب "الصهيونية الدينية" أمس الاثنين على بيان رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، الذي قال فيه إنه مستعد للجلوس في حكومة بدون بنيامين نتنياهو، حتى لو لم يكن رئيسها.
 
وبحسب موقع "0404" العبري، قال الحزب: إن "لبيد أزال القناع عن خدعة تشكيل حكومة ذات أغلبية يمينية".
 
وأضاف أن جدعون ساعر ونفتالي بينت، مستعدان لتشكيل حكومة مع لبيد والتخلي عن تشكيل حكومة يمين حقيقي بسبب مصالحهم الشخصية، وبالتالي التخلي عن الدولة بأكمها وهويتها اليهودية، والتخلي عن القدرة على إجراء تعديلات تاريخية في النظام القانوني السيء.

#الصهيونية الدينية #اسرائيل #جدعون ساعر #نفتالي بينت #الانتخابات الاسرائيلية #اليمين الاسرائيلي

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