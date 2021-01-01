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الرئيس الإيطالي يتلقى لقاح كورونا

الثلاثاء 09 مارس 2021 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيطالي يتلقى لقاح كورونا



روما/سما/

تلقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء، اللقاح ضد فيروس كورونا في معهد "لازارو سبالانزاني" الوطني للأمراض المعدية في العاصمة روما.

ووفقا لبيان نشره موقع قصر كويرينال الرئاسي، تلقى الرئيس الإيطالي الجرعة الأولى من الدواء كجزء من حملة التطعيم للأشخاص الذين ولدوا عام 1941 وما قبله.

وسجلت إيطاليا، أمس الاثنين 318، وفاة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الوفيات الإجمالي في البلاد عتبة المئة ألف منذ ظهور الجائحة قبل عام.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على فيس بوك بأنه من الضروري "فرض قيود أكثر صرامة" للتغلب على الارتفاع المستمر للإصابات بالفيروس.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تجاوز عتبة المئة ألف وفاة جراء فيروس كورونا مع 100103 وفاة، إثر تسجيلها 318 وفاة خلال 24 ساعة، بعد عام من ظهور المرض في البلاد.

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