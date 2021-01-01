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"إنستغرام" تساعد "فيسبوك" في تقنيات الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 09 مارس 2021 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" تساعد "فيسبوك" في تقنيات الذكاء الاصطناعي



وكالات

استخدمت "فيسبوك" مليار صورة عامة موجودة على "إنستغرام"، لتدريب خوارزمية ذكاء اصطناعي أنشأتها للتعرف على الصور بشكل ذاتي.

ووفقا لم أوردته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد أطلق "فيسبوك" على نظامه اسم "Seer"، وهو اختصار للإشراف الذاتي "Self-Supervise".

عادة ما تُدرَّب الخوارزميات باستخدام مجموعات البيانات المصنفة مسبقا من قبل الناس، مثل مجموعات الصور الخاصة بالقطط أو الكلاب أو الأزهار أو غيرها. لكن هذه الصور قُدمت إلى الخوارزمية دون أي تصنيف. وتمكنت الخوارزمية رغم ذلك من تحديد الصور بشكل صحيح بدقة 84.5%، حسبما أفاد موقع "فيسبوك".

وأوضح "فيسبوك" أنه على الرغم من أن هذا النوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي قد شهد بالفعل نجاحًا في الخوارزميات التي تتعامل مع لغة المعالجة، إلا أن الصور تمثل تحديًا مختلفًا. ذلك لأن التعرف على الكلمات أسهل من التعرف على الأجزاء المختلفة للصورة.

وأضاف: "إن القدرة على تدريب الخوارزميات على مجموعات بيانات ضخمة غير مصنفة من قبل البشر مسبقا، يمكن أن تساعد أيضًا في المعركة ضد البرامج التي تظهر التحيز".

وقال خبير الذكاء الاصطناعي، كالوم تشيس، "إن النظام يمكن أن يكون خطوة مهمة لأجهزة الكمبيوتر إذا أثبت فعاليته على المدى الطويل".

ومن جانبها قالت البروفيسور، ساندرا واتشتر، من معهد أكسفورد للإنترنت: "إنه على الرغم من أن البحث كان واعدًا للغاية بشكل عام، إلا أنه لا يزال من المهم فهم كيفية توصل الخوارزمية إلى قراراتها إذا لم تكن بقيادة المدخلات البشرية".

 وأضافت: "إن فهم سبب اتخاذ الخوارزمية لقرارات تجميع معينة سيكون أمرًا مهمًا للغاية".

#انستغرام #فيسبوك #الذكاء الاصطناعي

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