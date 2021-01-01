رجل أعمال أردني يكشف سر تقديم مكافآت أطقم من الذهب لموظفيه..فيديو

عمان /سما/

كشف رجل الأعمال الأردني، أحمد أبو سنينة، عن الهدف من وراء تقديمه أطقم ذهب كهدايا لموظفيه، وتوثيقه ذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وقال أبو سنينة في تصريح لموقع "آرم نيوز"، إنها "ليست المرة الأولى التي يقدم فيها على توزيع مكافآت عليهم"، نافيا أن يكون ما فعله يندرج تحت مسمى العمل الخيري.



وأكد أنه "أراد أن يحقق عدة أهداف دفعة واحدة من وراء توثيقه توزيع مكافآت ثمينة على موظفي شركته، فهذه الخطوة كانت طريقة تسويقية ذكية لشركته، وحافزا مهما للموظفين، وتسويقا لمحل الذهب"، مؤكدا أنه توقع أن يحدث ضجة كبيرة بسبب تصرفه.

وتابع أحمد أبوسنينة: "بعد الآيفون، قلت لازم أعطي شي أقوى من آيفون، فطلعنا بفكرة، ناخذ ذهب، طب شو بدنا نعمل مع الموظف لنعطيه الذهب، فطلعنا بالطريقة اللي إنتو شفتوها، ونغطي الذهب بهالطريقة، اللي شفتوها وشافها كل العالم العربي".

وشدد على أن "توثيقه ما فعله كان بهدف التعريف بموظفيه وشركته والتسويق الذكي، حيث صارت كل البلاد العربية الآن بعد الفيديو تعرف شركته، وهو ما أراده تحديدا".

ونفى رجل الأعمال الأردني أن يكون ما فعله مثل ما تصوره كثيرون بأنه "عمل خيري"، مبينا أن من يقوم بعمل خيري لا يسعى لتصويره، وما قام به هو مجرد تقديم مكافآت لموظفي شركته لتحفيزهم، إضافة إلى التسويق للشركة، ولما تقوم به.

أوضح أن "السعادة غمرت موظفيه، الذين باتت عليهم ضغوط هائلة الآن، بسبب كم الاتصال الكبير الذي صاروا يستقبلونه بعد مقطع الفيديو، وطلب الآلاف من الأشخاص العمل في شركتنا، وتقديم طلبات توظيفية، إضافة إلى طلبهم التسجيل في الدورات التي يقيمها".



وأكد أن عدد الذين طلبوا العمل في الشركة وتواصلوا معها تجاوز 100 ألف شخص.