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كوهين: إسرائيل تستطيع حماية نفسها و توجيه ضربات لإيران

الثلاثاء 09 مارس 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين: إسرائيل تستطيع حماية نفسها و توجيه ضربات لإيران



القدس المحتلة/سما/

قال وزير شؤون الاستخبارات، ايلي كوهين، إن إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها من تهديدات إيران، وقادرة على توجيه ضربات إليها.

وأوضح كوهين أن طهران تدعو إلى تدمير إسرائيل وتسعى إلى امتلاك السلاح النووي وتعمل على التموضع العسكري قرب الحدود الشمالية، مؤكدا أن إسرائيل لا تسمح بذلك.


وأعرب وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي عن معارضته الشديدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران، "لأن ذلك معناه ضخ المزيد من الأموال للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم"، حسب ما قال في سياق مؤتمر لصحيفة "مكور ريشون".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس، تعليقا على بدء إيران تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة نطنز النووية، إن "لصبر الإدارة الأمريكية حدودا"، مكررا بذلك التحذير السابق لسلطات بلاده، لكنه امتنع عن توضيح كم من الوقت تستطيع الولايات المتحدة أن تصبر، وصرح: "ليس بودي تحديد ذلك من حيث الكم".

#ايلي كوهين #وزير المخابرات الإسرائيلي #ايران #السلاح النووي

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