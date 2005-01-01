شرط مبابي الرئيسي للبقاء في باريس سان جيرمان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن طلب كيليان مبابي بمساواته بزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، إذا رغبت إدارة باريس سان جيرمان بتمديد عقده.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان صيف عام 2022، وحتى الآن لم يتوصل النادي مع اللاعب لاتفاق نهائي بشأن استمراره لفترة أطول.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باري سان جيرمان في الصيف المقبل، وسط اهتمام ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان مبابي اشترط على باريس سان جيرمان مساواته مع نيمار الذي سيجدد عقده قريباً مع الفريق الباريسي براتب سنوي يقدر بـ 35 مليون يورو، حيث يرغب مبابي أن يتقاضى نفس الرقم الذي سيحصل عليه النجم البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن كيليان مبابي ليس على عجلة من أمره بشأن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لذلك يبقى الأمر على ما هو عليه حتى وقتنا هذا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية بأن باريس سان جيرمان إذا فشل في التوصل لاتفاق نهائي بشأن تمديد عقد مبابي، فسيعرضه للبيع في الصيف المقبل مقابل 200 مليون يورو على أقل تقدير.