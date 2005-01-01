  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شرط مبابي الرئيسي للبقاء في باريس سان جيرمان

الثلاثاء 09 مارس 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط مبابي الرئيسي للبقاء في باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية عن طلب كيليان مبابي بمساواته بزميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، إذا رغبت إدارة باريس سان جيرمان بتمديد عقده.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان صيف عام 2022، وحتى الآن لم يتوصل النادي مع اللاعب لاتفاق نهائي بشأن استمراره لفترة أطول.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باري سان جيرمان في الصيف المقبل، وسط اهتمام ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي بضمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيليان مبابي اشترط على باريس سان جيرمان مساواته مع نيمار الذي سيجدد عقده قريباً مع الفريق الباريسي براتب سنوي يقدر بـ 35 مليون يورو، حيث يرغب مبابي أن يتقاضى نفس الرقم الذي سيحصل عليه النجم البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن كيليان مبابي ليس على عجلة من أمره بشأن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لذلك يبقى الأمر على ما هو عليه حتى وقتنا هذا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية بأن باريس سان جيرمان إذا فشل في التوصل لاتفاق نهائي بشأن تمديد عقد مبابي، فسيعرضه للبيع في الصيف المقبل مقابل 200 مليون يورو على أقل تقدير.

#كيليان مبابي #مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد #نيمار

الأكثر قراءة اليوم

انتقادات للانتخابات.. مصدر : 4 قيادات ينافسون السنوار على رئاسة حماس بغزة غدًا (بالأسماء)

رئيس سلطة الطاقة يكشف تفاصيل جديدة حول اتفاقية غاز قطاع غزة..

الرئيس عباس يمهل ناصر القدوة 48 ساعة للانصياع لقراراته أو الفصل من فتح

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس: سنخوض الانتخابات بقائمة واحدة موحدة

مستشرق إسرائيلي: إدارة بايدن تساعد السلطة الفلسطينية تمهيدا لفرض دولة فلسطين على إسرائيل

وفد من اللجنة المركزية يصل قطاع غزة اليوم وتفريغات 2005 أبرز الملفات

قائمة القدوة .. ما تأثير الانقسامات على مستقبل حركة فتح في الانتخابات المقبلة؟

الأخبار الرئيسية

الرجوب يكشف : هذا ما سنعرضه على الفصائل في اجتماعات القاهرة الاسبوع المقبل ..

وزيرة الصحة : 13 وفاة و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1614 حالة تعاف ٍ

قيادي بفتح يرد على أنباء نية الحركة فصل ناصر القدوة من اللجنة المركزية

غزة : عزل حالتين مشتبه بإصابتهما بطفرة متحورة

فتح

قيادي بفتح يكشف خبايا اجتماع المركزية ...اجتماع ساخن محوره القدوة وشتائم ومسبات

اعلان سما رسائل