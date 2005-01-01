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رسمياً .. لوف يعلن رحيله عن منتخب ألمانيا عقب يورو 2021

الثلاثاء 09 مارس 2021 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. لوف يعلن رحيله عن منتخب ألمانيا عقب يورو 2021



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن رحيل يواكيم لوف مدرب المانشافت عقب انتهاء فعاليات كأس الأمم الأوروبية المقرر إقامتها الصيف المقبل.

وتولى يواكيم لوف صاحب 60 عاماً مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا عام 2006، ونجح المدرب الألماني في حصد لقب كأس العالم عام 2014، بالإضافة إلى كأس القارات، والحصول على وصيف بطولة أوروبا عام 2008، وثالث العالم في نسخة مونديال 2010.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد يواكيم لوف مع منتخب ألمانيا في صيف العام المقبل، ولكن قرر المدرب إنهاء تعاقده مع المانشافت بالتراضي عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ونشرت صفحة منتخب ألمانيا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قرار رحيل يواكيم لوف عن الفريق بعد قرابة 14 عاماً.

 

ووضح يواكيم لوف أسباب قراره بالرحيل عن منتخب ألمانيا قائلاً “قمت باتخاذ هذه الخطوة بوعيٍ شديد، ومليء بالفخر والامتنان الكبير لما حققه مع المنتخب”.

الجدير بالذكر أن منتخب ألمانيا سيلعب في مجموعة الموت بكأس الأمم الأوروبية بتواجد منتخبات فرنسا، والبرتغال.

#يواكيم لوف #ألمانيا #منتخب ألمانيا #يورو 2021 #كأس الأمم الأوروبية #المانشافت

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