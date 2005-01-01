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فيديو.. كاميرا الشقة تكشف واقعة تحرش بطفلة تثير غضبا في مصر..!

الثلاثاء 09 مارس 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كاميرا الشقة تكشف واقعة تحرش بطفلة تثير غضبا في مصر..!



وكالات / سما /

أشعلت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، غضب المصريين، بعدما ظهر رجل أثناء تحرشه بطفلة في مدخل مبنى في منطقة المعادي.

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على الرجل بعدما أقدم على التحرش بطفلة صغيرة داخل مدخل مبنى، فيما التقطته كاميرات مراقبة مثبتة في المكان.

وبحسب التحريات والمعلومات التي تم جمعها من قبل الفرق الأمنية، يدعى المتهم "م. ج" ويبلغ من العمر 32 عاما. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

 

وتظهر أيضا صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.

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