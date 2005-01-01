مقالب شيماء سيف فى كواليس "في بيتنا روبوت"

وكالات / سما /

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن المقلب الذي نفذته في زوجها محمد كارتر في كواليس مسلسل "في بيتنا روبوت".

وقالت شيماء سيف، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: الكواليس كلها كانت ضحك وكنت لابسه باروكة قرعة وفى يوم تصوير زوجى كارتر جه على غفلة وميعرفش إنى لابسة باروكة "قرعة" وعليها إيشارب ولما شيلته اتفزع واترعب.

وتابعت الفنانة ليلى أحمد زاهر: "سارة أحلى دور عملته في حياتى، والناس في الشارع بتوقفنى تقولى حرام عليكى اللى بتعمليه في يوسف ومشاريعك الفاشلة، بقول والله أنا ليلى وسارة في المسلسل، وشيماء سيف كانت علطول بتعمل فينا مقالب في الكواليس".

وأردف الفنان عمرو وهبة: "طول فترة التصوير كنت قلقان، وكنت بقول إن إحنا هنتشاف كويس وننجح، بس مكنتش متخيل أن إحنا هننجح أوى كده، ومن الحلقات الأولى".

مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بطولة كل من: شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى، من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدى، وإخراج وليد الحلفاوى، وهو من إنتاج سينرجى وروزناما.

وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت، فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذى يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين، هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" ليساعداه هو وزوجته سارة التى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.