"الصحة العالمية" تحدد سلالات كورونا وطرق الوقاية منها

وكالات / سما /

حددت منظمة الصحة العالمية، سلالات فيروس كورونا المتحورة، والتي انتشرت حول العالم مع نهاية العام الماضي.

المنظمة وعلى لسان خبيرة الأوبئة، ورئيسة الفريق المعني بكورونا، ماريا فان كيرخوف، ذكرت أن هناك 3 سلالات متحورة من الفيروس، تثير قلقا.

وتابعت في مقابلة تلفزيونية: "الأولى (B.1.1.7) تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا، والثانية (B.1.351) تم تحديدها في جنوب أفريقيا، والثالثة: (P.1) كانت أولًا تنتشر في البرازيل ولكن تم تحديدها بين المسافرين القادمين إلى اليابان.

وأوضحت أن السلالة البريطانية، والجنوب أفريقية، هي الأكثر عرضة للانتشار بين الناس.

وأكدت أن اللقاحات تعمل بشكل جيد بالنسبة للمصابين بهذه السلالات.



وعن طرق الوقاية من الفيروس، ذكرت الخبيرة أن أهم نقطة هي التباعد الجسدي، بالإضافة إلى نظافة اليدين، وارتداء القناع، وآداب التنفس، وفتح النافذة، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل.

