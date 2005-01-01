وكالات / سما /

يعتبر الزبيب من أشهر ​المكسرات​ و​المجففات​ والتي يفضلها الكثير من الناس، وله العديد من الإستخدامات.

والزبيب هو ​العنب​ المجفف بطريقة خاصة والذي يعتبر مفضل للكبار والصغار، ويضاف للمأكولات والحلويات أو تناوله كعصير، ويعرف الزبيب في العالم كله بالفوائد العديدة التي يحتوي عليها منذ القدم وخاصة ​الزبيب الأسود​.

أنواع الزبيب الأسود

الزبيب العادي: وهو الزبيب المجفف من العنب الأبيض الحلو.

زبيب الطعام و يؤخذ من أنواع العنب الأقل جودة من غيرها، ويتم تحضيره بماء الرماد والكبريت وذلك قبل تجفيفه.

الزبيب السُلطاني : يكون لونه قريب من الأصفر وهو خالٍ من البذور.

من فوائد الزبيب الأسود:

يحارب الزبيب جميع انواع ​البكتيريا​ التي تصيب الفم لذلك فهور يحارب التسوس و الامراض التي تصيب اللثة و يمنع تكون البقع الجيرية على الأسنان.

يساعد الجسم على التخلص من السموم عن طريق التعرق والتبول.

يعتبر من العصائر المنعشة واللذيذة خاصة في فصل الصيف، لانه يمد الجسم بالطاقة والانعاش والنشاط.

يحتوي على نسبة عالية من معدن الحديد، لذلك فهو مفيد جداً للسيدات في فترة الحمل لانه يمدها ويمد الجنين بكل ما يحتاجه من فوائد، وهو هام أيضاً للأشخاص المصابين بفقر الدم نتيجة نقص شديد في الحديد.

يحتوي على نسبة كبيرة من ​الفيتامينات​ و​المعادن​، للذلك يجب ان تحرص الأمهات على اعطائه لاطفالهن.

يحمي الجسم من الأصابة بالعديد من الامراض مثل الشقيقة والنقرص و​الروماتيزم​ والروماتويد، كما ان الزبيب الأسود يعتبر محارباً لمرض الملاريا واليرقان.

يمنع الزبيب الأسود حدوث امراض بالقلب والشرايين والأوعية الدموية.

يخفض نسبة ​الكوليسترول​ في الدم ويخفض ضغط الدم المرتفع.

يحارب امراض الجهاز الهضمي والمعدة لاحتوائه على نسبة من ​الألياف​، ويتعبر فاتح للشهية لذلك فهو مفيد للمصابين بالنحافة.

يقضي على الإمساك و الإسهال ومشاكل الجهاز التنفسي.

يحسن الحالة المزاجية ويمنع حدوث الإكتئاب ويقلل من التعب والقلق والإرهاق وقلة النوم.