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الكشف عن طرق خفض ضغط الدم في المنزل

الثلاثاء 09 مارس 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن طرق خفض ضغط الدم في المنزل



وكالات / سما /

أكد الطبيب الروسي فيكتور ليشين أن الكركديه والشاي الأخضر المهدئ سيساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

وقال ليشين في تصريح لصحيفة "زفيزدا" الروسية، إن شرب الشاي الأخضر و​​الكركديه يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم في المنزل، ووفقا له، فإن فعالية الشاي الأخضر مع ارتفاع ضغط الدم ترجع إلى تأثير مضادات الأكسدة، والكركديه مفيد بشكل عام لأمراض القلب والأوعية الدموية، قائلا "شرب الشاي الأخضر بسبب تأثيره المضاد للأكسدة أو شاي الكركديه  فهو لضغط الدم، بشكل عام جيد جدا لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأشار ليشين أيضًا إلى فعالية الشاي المهدئ لارتفاع ضغط الدم: "نحتاج إلى أدوية مهدئة، شاي بلسم الليمون، هناك نوع من العلاقة مع الجهاز العصبي، أي أنه إذا تم تهدئة الجهاز العصبي ببعض الأدوية، فيمكن أن ينخفض ​​الضغط أيضًا".

وخلص المعالج إلى أنه بالنسبة لمشاكل ارتفاع ضغط الدم، من المهم أيضًا ضمان نوم صحي وتهوية المبنى بانتظام والحد من النشاط البدني.

#ضغط الدم #المنزل #الصحة #الجسم

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