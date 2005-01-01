آبل تعتزم وقف تصنيع أجهزة "أي ماك برو"

وكالات / سما /

تعتزم شركة آبل التوقف عن تصنيع أقوى جهاز حاسب آلي أي ماك برو بعد أربع سنوات من طرحه في الأسواق.

ولا يزال الحاسب الألي مدرجا للشراء على موقع الشركة عبر شبكة الانترنت، ولكن ستتم إزالته بعد نفاد جميع المخزون المتبقي، وفقا لعدة تقارير.

وطرحت شركة آبل جهاز الحاسب الآلي "الكل في واحد" أي ماك برو في عام 2017 بسعر مبدئي 4999 دولار.

واستهدف هذا الحاسب الآلي المبدعين والمحترفين بقدرات متقدمة للرسومات والعرض ثلاثي الأبعاد. ومع ذلك، لم يتلق الكمبيوتر أي تحديثات رئيسية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي آب/أغسطس الماضي، أطلقت آبل جهاز أي ماك مقاس 27 بوصة، والذي كان يمثل الانتقال إلى خيار أي ماك بالنسبة لمعظم العملاء.