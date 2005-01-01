"أوبو" الصينية للهواتف تبدأ الإنتاج التجريبي بإسطنبول

وكالات / سما /

أعلن وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك أن شركة "أوبو" الصينية للهواتف المحمولة بدأت الإنتاج التجريبي في مصنعها بمنطقة طوزلا بإسطنبول.

وأكد ورانك، في بيان صادر عن وزارته أمس الاثنين، أن الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان "تبذل جهودا كبيرة لخلق مناخ ملائم للاستثمار".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"من يستثمر في تركيا لن يتعرض للخسارة".

وأضاف :"نتوقع توظيف نحو ألف شخص مع بدء شركة أوبو الإنتاج بكامل طاقتها".

وأشار إلى أن مساحة مصنع أوبو تصل إلى 12 ألف متر مربع، وأن وزارة الصناعة قدمت حوافز للشركة الصينية.

وفي وقت سابق أجرى ورانك جولة تفقدية في المصنع، وتلقى معلومات عن سير الأعمال من مسؤولي الشركة.