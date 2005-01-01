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الصحة الإسرائيلية تحذر من موجة جديدة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الثلاثاء 09 مارس 2021 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية تحذر من موجة جديدة لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا



القدس المحتلة/سما/

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من ارتفاع عدد الإصابات مجددا بفيروس كورونا مما سيدفع الوزارة الى وقف التسهيلات التي أدرجتها مؤخرا وإلى العودة لفرض القيود الصارمة على الحياة العامة.
 
وكشف مصدر في وزارة الصحة أن ثمة قلق كبير من ارتفاع قادم لعدد الإصابات بفيروس كورونا في أعقاب الاحتفالات الجماهيرية التي أقيمت في عيد "المساخر" (البوريم) قبل نحو أسبوع.
 
يشار إلى أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في "إسرائيل" قد بلغ لغاية اليوم 5,917 حالة فيما عدد الإصابات الخطيرة حاليا 689 حالة من بينها 222 حالة تعتبر حرجة للغاية. 

#الصحة الاسرائيلية

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